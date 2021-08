Anchieta fará três dias de festa totalmente on-line pelo aniversário da cidade

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

Agosto é um mês marcante para a cidade de Anchieta, pois é quando se comemora a data de fundação da cidade. E, para celebrar esses 442 anos, no período de 12 a 14 de agosto, a Prefeitura irá realizar uma festa on-line reunindo bandas e grupos culturais locais.

Continua depois da publicidade

Conforme os organizadores, a transmissão será ao vivo, pelo canal no Youtube da Prefeitura. A realização é da Gerência Estratégia de Cultura e Patrimônio Histórico, com apoio da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo.

A abertura oficial será na quinta (12), às 20h15min. Em seguida, se apresenta a dupla de moda de viola Miguel Machado e Gabriel; após será a vez do grupo de forró Som do Povo e da banda Tomaê. Ainda haverá apresentação do grupo J’Andrade.

Na sexta, a programação começa às 20h30 com Andresso Forrozeiro. Em seguida, se apresentam Samblack, Luiz Show e Musical Prateado. Já no sábado, a partir das 20h, o grupo de teatro Rerigtiba apresenta a peça ‘Uma Vigem no Tempo’. Na sequência, se apresentam Enedino, Marajah, Tropical Brasil, Ney da Viola e Pierre MC e convidados.

Continua depois da publicidade

Conforme a Gerência Estratégia de Cultura e Patrimônio Histórico, o objetivo, além de celebrar as datas, é fomentar a cultura e ajudar os artistas locais, que tanto vem sofrendo financeiramente com a ausência de apresentações em virtude da pandemia.

Clique aqui no canal do Youtube da Prefeitura de Anchieta https://www.youtube.com/channel/UCLsjLrb9tJ30sQQSAA4qzaw

Programação:

Advertisement

Continua depois da publicidade

Quinta, dia 12:

20h15- Abertura oficial

20h30- Miguel Machado e Gabriel (moda de viola)

21h10- Som do Povo (forró)

21h50- Tomaê (axé)

Durante a programação: Grupo J’Andrade (clássicos do cinema)

Sexta, dia 13:

20h30- Andresso Forrozeiro (forró)

21h10- Samblack (pagode, samba e rock)

22h00- Musical Prateado (forró)

Durante a programação: Luiz Show (sertanejo)

Sábado, dia 14:

20h30- Grupo Rerigtiba de Teatro – peça: Uma viagem no tempo

21h30- Enedino (MPB)

22h00- Marajah (reagge)

22h40- Tropical Brasil (forró) – participação Ney da Viola (moda de viola)

Durante a programação: Pierre MC e convidados (hip hop)

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].