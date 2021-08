Amaro Neto inicia em Brasília debate sobre projeto para beneficiar turismo em Ibatiba

Por Redação - Redação 17

A Comissão de Turismo da Câmara Federal em Brasília iniciou, nesta quinta-feira, o debate sobre a implantação da Rota Turística da Cerveja Artesanal e do Café de Qualidade na Terra dos Tropeiros.

Liderada pelo deputado Federal Amaro Neto e solicitada pela Prefeitura Municipal, a discussão é o pontapé para uma das formas de geração de emprego e renda, pós pandemia em Ibatiba.

“Vamos construir diversas alternativas para retomar nossa economia e criar oportunidades para todos na Terra dos Tropeiros e através do turismo será um caminho. O turista toma uma cerveja, dorme no hotel, almoça no restaurante, abastece no posto e, assim, vários setores estão sendo beneficiados”, destacou o prefeito Luciano Pingo, idealizador da Rota.

Por meio do vídeo abaixo, acompanhe o discurso do deputado Amaro Neto em defesa da proposta:

