Alunos do ensino fundamental farão teste da Covid-19, em Anchieta

A Secretaria de Educação de Anchieta (Seme), em parceria com a Secretaria de Saúde, irá realizar testes para detecção da Covid-19 nos alunos da rede municipal das séries do fundamental I e II, ou seja, nas crianças a partir de 06 anos. Para a realização dos testes, é necessário que o responsável legal pelo menor preencha um formulário para autorização da testagem.

Os testes serão realizados nas escolas por técnicos da saúde com supervisão da equipe da escola. Conforme a Seme, para alunos do fundamental I será realizado o teste rápido (furo no dedo), já para alunos do fundamental II terá a opção de escolha entre teste rápido ou RT-PCR (cotonete no nariz).

O município conta com 4.000 alunos matriculados no fundamental I e II. Os testes serão realizados durante o mês de agosto.

O prazo limite do preenchimento do formulário é até o próximo domingo, dia 08. O teste não é obrigatório, mas é uma forma das escolas poderem monitorar a saúde dos estudantes e profissionais da educação, evitando uma possível proliferação da doença nas unidades escolares.

