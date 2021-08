Adolescente de 16 anos morre em acidente de moto em Marataízes

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 100

Um adolescente de 16 anos morreu na noite desta terça-feira (3), no trevo de Jacarandá, em Marataízes, após se envolver em um acidente entre a moto que ele pilotava e um carro.

De acordo com a Polícia Militar, Kauã de Oliveira Silva foi arremessado com o impacto da batida e morreu antes de o socorro chegar. A mulher que dirigia o automóvel ficou no local até a chegada da PM e não teve ferimentos.

Populares contaram à polícia que o rapaz voltava para a casa, que fica em Canaã, após fazer compras, quando teria sido atingido pelo veículo que seguia no sentido Jacarandá. No entanto, a dinâmica do acidente ainda será apurada.

O corpo de Kauã foi periciado e levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Já a motorista foi encaminhada à delegacia de Itapemirim para prestar esclarecimentos.

