Adolescente confessa à polícia que ateou fogo em motoboy em Cachoeiro

Por Redação - Redação 759

Advertisement

Advertisement

Um adolescente de 17 anos confessou à Polícia Civil, que ateou fogo no motoboy Rômulo Moraes Aguiar, 19 anos, no residencial Otílio Ronceti, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim.

Continua depois da publicidade

O suspeito do crime esteve na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, na noite de quinta-feira (19) e confessou, de acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Felipe Vivas, que participou do crime, ateando fogo em “Rominho” com coquetel molotov.

Segundo o delegado a motivação do crime está relacionada ao tráfico de drogas e uma rixa entre os envolvidos. As investigação ainda não foram concluídas, mas a polícia já identificou um homem que também participou do assassinato.

O motoboy Rômulo Moraes Aguiar foi morto a tiros e depois teve partes do corpo incendiadas, na noite da última quarta-feira (18). A cena foi filmada, por vários moradores da região.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].