Acusado de matar primos em Atílio Vivácqua é investigado por morte de vereador em Kennedy

O autor dos tiros que mataram os primos Serlon Ramos Abreu, 45 anos, e Wellington Araujo da Silva, 44 anos, em Atílio Vivácqua, no início deste ano, está sendo investigado pela polícia por participação no assassinato do vereador Marcos Augusto Costalonga, 49 anos, o Marquinhos da Cooperativa, em Presidente Kennedy, no dia 27 de maio.

M.M, de 33 anos, é um dos integrantes da organização criminosa, especializada em roubo de carros, envolvida em assaltos a empresas do setor de rochas no Sul do Estado e na morte do vereador.

Na semana passada, uma equipe da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), em conjunto com a Delegacia de Presidente Kennedy, descobriu um sítio usado como depósito, onde o suspeito guardava veículos e produtos dos roubos. A propriedade fica em Cachoeira Grande, interior de Castelo.

Na operação, que ocorreu na última quarta-feira (28), quatro homens foram presos, entre eles M.M. A motivação do crime que vitimou Marquinhos da Cooperativa ainda não foi esclarecida e a polícia quer saber se há outras pessoas ligadas à quadrilha envolvidas nesse e nos outros crimes que estão em investigação.

Informações que podem ajudar nas investigações podem ser passadas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

