Acusado de matar ex-governador Gerson Camata senta no banco dos réus a partir desta terça(3)

Por Wanderson Amorim

Marcos Venicio Moreira Andrade, acusado de assassinar o ex-governador Gerson Camata, no dia 26 de dezembro de 2018, na Praia do Canto, um dos bairros mais nobres de Vitória, vai a júri popular em julgamento que começa nesta terça-feira (3), no Fórum Criminal “José Mathias de Almeida Netto”, na Capital.

Na época do crime, Marcos contou à polícia que fez justiça com as próprias mãos ao atirar contra o ex-governador que moveu uma ação contra ele, resultando no bloqueio judicial de certa quantia em dinheiro. Próximo a uma banca de revista, os dois discutiram antes de Camata ter sido atingido por um tiro no pescoço.

Após o crime, Marcos, que começou a trabalhar com Gerson Camata em 1986, e durante 20 anos foi responsável pela administração financeira das campanhas eleitorais concorridas pelo ex-governador, caminhou tranquilamente até a imobiliária de um amigo, onde tomou um remédio.

Danos morais

Em 2009, Marcos Venicio moveu um processo contra Gerson Camata, em que o ex-assessor fez uma série de acusações, entre elas, o uso de notas fiscais falsas nas campanhas eleitorais, mesadas de empreiteiras e funcionários que eram obrigados a pagar despesas do então senador.

Considerando injustas as acusações, Camata procurou a Justiça e pediu indenização por danos morais a Marcos no valor de R$ 1 milhão.

A justiça entendeu que não havia provas contundentes contra o ex-governador, condenou o ex-assessor a pagar R$ 50 mil a Camata, em 2012, e bloqueou os bens de Marcos Venício.

O Júri

O Tribunal do Júri será presidido pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches, com início às 9h, e previsão para durar até três dias. Em razão das medidas de segurança para evitar a contaminação pela Covid-19, no salão do júri só será permitida a presença das partes, advogados, familiares e profissionais da imprensa, em número limitado.

Na abertura, o juiz inicia os trabalhos, apregoam-se as partes, qualificam-se os réus, confere-se a presença dos jurados, formando, assim, o Conselho de Sentença com os sete jurados escolhidos. A legislação não prevê tempo para as testemunhas. Estão arroladas para esse Júri 12 testemunhas.

Os sete jurados serão escolhidos entre um grupo de 25 pessoas. Enquanto durar o julgamento, essas sete pessoas estarão à disposição da Justiça, que providenciará toda a estrutura, como segurança, alimentação, alojamento, etc. Cada parte pode recusar até três jurados, sem justificativa.

Acusação e defesa

O tempo destinado à acusação será de duas horas e meia e o mesmo tanto para a defesa. Embora seja facultativo, a réplica terá a duração de duas horas e o mesmo tanto para tréplica. Então, esse julgamento, só nesta fase da defesa e da acusação, deverá durar cerca de nove horas.

Depoimento do assassino

