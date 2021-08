Acidente entre carro e caminhão deixa homem ferido em distrito de Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 366

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou um homem ferido no início da noite desta sexta-feira (20), na localidade de Santa Fé, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. A colisão aconteceu por volta das 18h30, na BR 393, que liga o município a Muqui.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um HB20 branco e um caminhão estiveram envolvidos no acidente. Apesar da gravidade do acidente, a vítima teve ferimentos leves e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia.

Ainda não se sabe como aconteceu o acidente.

