Carreta tomba em Rio Novo do Sul deixa trânsito no sistema pare/siga na BR 101

O trânsito na BR 101, no Sul do Espírito Santo, está no sistema de pare/siga na manhã deste domingo (29), por conta de um acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta carregada com sucata tombou em Rio Novo do Sul, no km 388, da BR 101. O motorista sofreu ferimentos leves.

A pista está interditada no sentido Cachoeiro de Itapemirim x Vitória devido o tombamento de uma carreta carregada com sucata.

A PRF pede atenção aos condutores que trafegam pela localidade.

