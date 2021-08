A história por trás das histórias: A Voz das Invisíveis rende prêmio internacional para a Conexão Safra

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 32

O jornalista é um contador das histórias do cotidiano. É sob os olhos e lentes desse profissional que as narrativas tomam forma, se juntam uma a outra e ganham um sentido maior. Por meio de boas reportagens, é possível balizar políticas públicas e entender acertos e erros de uma ação. Jornalista conta a história de gente pra gente. E foi com esse olhar apurado que os repórteres Leandro Fidelis, da Conexão Safra, e Rosimere Ronquetti, hoje editora do TuBusca Notícias, narraram as vidas e lutas das mulheres na reportagem A voz das invisíveis, que levou o bronze no Prêmio Semear Internacional de Jornalismo.

