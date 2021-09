Oscar Valdez é flagrado no doping e luta com Robson Conceição deve ser cancelada

Por Estadão - Estadão 0

A luta pelo título mundial entre Robson Conceição e Oscar Valdez, prevista para 10m, em Tucson, na Arizona, deverá ser cancelada. O mexicano, campeão dos superpenas do Conselho Mundial de Boxe (WBC, em sigla em inglês), foi flagrado em exame antidoping para diurético. O exame foi feito pela VADA, como parte do WBC Clean Boxing Program.

Os organizadores esperam a contraprova. Caso for confirmado o doping de Valdez, o mexicano ter o título cassado e o Conselho Mundial de Boxe poderá indicar uma luta pelo título interino entre Robson e um adversário.

A razão para ter Valdez x Conceição era porque o mexicano (29-0, 23 KOs), de 30 anos, integrante da equipe olímpica do México nas Olimpíadas de Pequim-2008 e Londres-2012, gostaria de se vingar de uma derrota no amador diante do brasileiro (16-0, 8 KOs), de 32, ocorrida na final dos Jogos Pan-Americanos de 2009 na Cidade do México, quando o lutador nacional ganhou a medalha de ouro. Robson conquistaria a medalha de ouro olímpica no Rio-2016.

Robson está há um mes nos Estados Unidos, onde treina a parte física na academia de Anderson Silva, em Los Angeles e faz sparring na academia do técnico Robert Garcia, o mesmoo de Esquiva Falcão.

