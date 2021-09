BC do Chile eleva taxa básica de juros em 75 pontos-base, a 1,50% ao ano

Por Estadão - Estadão 7

O banco central do Chile elevou a taxa básica de juros do país em 75 pontos-base, a 1,50% ao ano. A decisão foi unânime entre os dirigentes da instituição.

Em comunicado, o BC chileno afirma que no plano externo, os dados revelam uma perspectiva global que segue em trajetória de recuperação, mas com alguma “moderação” nas principais economias, com destaque para a preocupação com a expansão da variante delta do coronavírus.

O BC apontou pressões inflacionárias e a permanência de preços altos em commodities como o petróleo e o cobre. Além disso, destacou uma valorização do dólar ante ao peso chileno próxima de 5% desde a última reunião.

“O Conselho respondeu à necessidade de evitar o acúmulo de desequilíbrios macroeconômicos que, entre outras consequências, poderiam causar um aumento mais persistente da inflação que o levaria a se desviar da meta de 3%”, afirma o comunicado.

Com isso, o BC decidiu intensificar a retirada do estímulo monetário, aponta o documento. A próxima conclusão da reunião do Conselho está marcada para o dia 13 de outubro.

Matheus Andrade

Estadao Conteudo

