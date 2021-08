Ashleigh Barty confirma boa fase e passa bem pela primeira rodada no US Open

Por Estadão - Estadão 5

Ashleigh Barty, líder do ranking mundial, ratificou sua boa fase na temporada, ao vencer a russa Vera Zvonareva, ex-número 2 do mundo e atual 101ª colocada, nesta terça-feira, na primeira rodada do US Open, em Nova York. A australiana marcou 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (9-7), em 1h26.

Barty, que precisou salvar um set point no segundo set, soma cinco títulos conquistados na sequência e seis vitórias sem perder set. Depois de enfrentar uma rival de 36 anos, a australiana ter´pa pela frente na próxima rodada a dinamarquesa Clara Tauson, de 18 anos, 78 do mundo, que eliminou a francesa Clara Burel, de 20 anos e 92ª colocada, por 7/5 e 6/0.

Já Belinda Bencic, ouro na Olimpíada de Tóquio e 12 do ranking, passou pela holandesa Arantxa Rus, 71ª do mundo, com um duplo 6/4. A suíça vai ter pela frente a italiana Martina Trevisan, 106ª do ranking, que bateu a norte-americana CoCo Vandeweghe por 6/1 e 7/5.

No masculino, o alemão Alexander Zverev sacou muito bem para vencer na estreia o norte-americano Sam Querrey em três sets: 6/4, 7/5 e 6/2, após 1h41.

Cabeça de chave 4, Zverev vai enfrentar na segunda rodada o experiente Albert Ramos, que venceu o francês Lucas Pouille, por 3 sets a 2. No único duelo entre ambos, há sete anos, o espanhol, de 33 anos, venceu.

