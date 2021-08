Índia: PIB cresce 20% no trimestre encerrado em junho de 2021 na comparação anual

Por Estadão - Estadão 5

O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia cresceu 20,1% na comparação anual do primeiro trimestre fiscal, que se estendeu de abril a junho deste ano, segundo informou o ministério de estatísticas indiano nesta terça-feira, dia 31. De acordo com o governo, o resultado reflete a base de comparação fraca, uma vez que, há um ano, o país enfrentava o auge do choque econômico provocado pelo novo coronavírus. A nação asiática também registrou arrefecimento da pandemia nos últimos meses, após a disparada nos números de casos e mortes no início do ano, em meio à disseminação da variante delta.

André Marinho

Estadao Conteudo

