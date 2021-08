Abag participará de manifesto da Fiesp que pede harmonia entre os Poderes

Por Estadão - Estadão 10

A Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) está entre as entidades signatárias do manifesto que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) está preparando com um pedido de harmonia entre os três Poderes. A confirmação da assinatura da Abag ao manifesto foi dada pelo presidente da entidade, Marcello Brito, neste domingo, 29, ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

“Analisamos o manifesto e aceitamos participar pelo pedido de manutenção da democracia e harmonia entre os Poderes”, disse Brito.

Segundo Brito, o convite para a Abag assinar o manifesto foi feito pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). “Sabemos que toda democracia tem momentos mais brabos e mais suaves, mas a democracia é o melhor sistema que temos, permitindo ajustes e negociações. Precisamos de harmonia entre os Poderes, liberdade para trabalhar e segurança jurídica no País”, afirmou ele.

O manifesto da Fiesp, intitulado “A praça é dos Três Poderes” e que deve ser divulgado na próxima terça-feira, diz que a harmonia “tem de ser a regra” entre os três Poderes e que é “primordial” que todos os ocupantes de cargos relevantes da República sigam o que a Constituição impõe.

No documento, entidades da sociedade civil dizem que “veem com grande preocupação a escalada de tensões e hostilidades entre as autoridades públicas”.

As entidades afirmam que o momento exige, mais do que nunca, aproximação e cooperação entre Legislativo, Judiciário e Executivo e que cada um atue com “responsabilidade nos limites de sua competência”.

“O momento exige de todos serenidade, diálogo, pacificação política, estabilidade institucional e, sobretudo, foco em ações e medidas urgentes e necessárias para que o Brasil supere a pandemia, volte a crescer, a gerar empregos e assim possa reduzir as carências sociais que atingem amplos segmentos da população”, diz o texto.

