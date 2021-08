Apesar do empate em casa, Castanhal-PA segue como melhor time da Série D

Por Estadão - Estadão 9

O Castanhal-PA, até agora considerado o bicho-papão do Campeonato Brasileiro da Série D, apenas empatou em casa por 1 a 1 com o Peñarol-AM, neste domingo à tarde, em um dos nove jogos disputados pela 13ª rodada, a penúltima da primeira fase da competição. Mesmo assim, o time paraense ainda é dono da melhor campanha, com 33 pontos, um a mais do que a Ferroviária-SP, com 32 pontos no Grupo A6.

A última rodada será disputada no próximo final de semana. Por enquanto, estão classificados 24 dos 32 clubes que vão participar da segunda fase, então, pelo critério de eliminatória dupla jogos de ida e volta. Faltam, portanto, apenas a definição de oito vagas.

No Grupo A3, o Atlético-CE desperdiçou a chance de antecipar sua vaga, ao empatar por 1 a 1 com o Treze, na Paraíba. Com 18 pontos, em quarto lugar, o time cearense vai decidir em casa a quarta vaga no confronto direto com o Souza-PB, na última rodada. Três clubes estão garantidos: ABC, com 25, América-RN e Campinense-PB, ambos com 22 pontos.

Pelo Grupo A4, Retrô-PE (19) e Sergipe (20) empataram sem gols e ambos confirmaram suas vagas ao lado de Itabaiana-SE, com 25, após vencer por 3 a 1 o Atlético-BA e o Juazeirense, líder com 26 pontos, mesmo após ter perdido fora, por 1 a 0, para o ASA. Destaque para a goleada por 6 a 1 do Bahia de Feira-BA em cima do Murici-AL, mas ambos estão eliminados.

O Caxias se manteve vivo no Grupo A8 ao vencer, por 2 a 1, o Rio Branco, no Paraná. É terceiro colocado com 17 pontos, mesma pontuação do Juventus-SC. Mas Esportivo-RS e Marcílio Dias-SC, ambos com 15 pontos, também vão brigar por estas duas vagas na rodada final. Estão classificados, o invicto Joinville, com 25, e o líder Cascavel-PR, com 27 pontos.

No Grupo A1, apenas cumprindo tabela, o Atlético-AC fez 3 a 2 no Ypiranga-AP. No Grupo A6, a Patrocinense-MG fez 1 a 0 no Águia Negra-MS, mas os dois estão eliminados.

Confira os resultados da 13ª rodada:

SEXTA-FEIRA

Caucaia-CE 1 x 1 Central-PE

SÁBADO

Guarany de Sobral-CE 4 x 2 Moto Club-MA

América-RN 0 x 0 Campinense-PB

Rio Branco-ES 0 x 2 Uberlândia-MG

Bangu-RJ 1 x 0 São Bento

Boavista-RJ 0 x 2 Santo André

Aimoré-RS 0 x 0 Joinville-SC

FC Cascavel-PR 2 x 0 Marcílio Dias-SC

Juventus-SC 1 x 0 Esportivo-RS

Juventude-MA 0 x 3 Palmas-TO

Jaraguá-GO 1 x 2 Nova Mutum-MT

Imperatriz-MA 0 x 0 4 de Julho-PI

Tocantinópolis-TO 2 x 3 Paragominas-PA

Sousa-PB 2 x 0 ABC-RN

União-MT 0 x 1 Goianésia-GO

Aparecidense-GO 2 x 1 Gama-DF

Brasiliense-DF 2 x 1 Porto Velho-RO

Ferroviária 3 x 1 Caldense-MG

Boa Esporte-MG 3 x 1 Rio Branco-VN

Inter de Limeira 2 x 1 Cianorte-PR

Fast Clube-AM 0 x 0 São Raimundo-RR

Sampaio-RR 0 x 3 Galvez-AC

Portuguesa 2 x 0 Madureira-RJ

DOMINGO

Castanhal-PA 1 x 1 Penarol-AM

Rio Branco-PR 1 x 2 Caxias-RS

Treze-PB 1 x 1 Atlético-CE

ASA-AL 1 x 0 Juazeirense-BA

Itabaiana-SE 3 x 1 Atlético Alagoinhas-BA

Retrô-PE 0 x 0 Sergipe-SE

Bahia de Feira-BA 6 x 1 Murici-AL

Patrocinense-MG 1 x 0 Águia Negra-MS

Atlético-AC 3 x 2 Ypiranga-AP

