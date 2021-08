Paolla Oliveira vence a 'Super Dança dos Famosos'

Por Estadão - Estadão 4

Com nota de 119,8, a atriz Paolla Oliveira, junto com seu parceiro de dança Leandro Azevedo, venceu a Super Dança dos Famosos, da TV Globo, superando na final as duplas Rodrigo Simas e Nathália Ramos e Dandara Mariana e Diego Maia. Neste domingo, 29, os ritmos em disputa foram valsa e samba.

Além do júri técnico, formado por Carlinhos de Jesus e Claudia Motta, o júri artístico foi formado pela ginasta Rebeca Andrade, a apresentadora Ana Maria Braga e o cantor Alexandre Pires.

A disputa foi acirrada, com uma diferença de apenas 0,1 entre o primeiro e o segundo colocado.

Tanto Paolla como Rodrigo ganharam nota dez de todos os jurados. Quem desempatou foi o público, que deu 9,8 na valsa e 9,9 no samba para Rodrigo, mas 9,9 em ambos os ritmos para Paolla. Dandara Mariana ficou em terceiro lugar, com 119,6.

O apresentador Tiago Leifert se emocionou na final, e foi às lágrimas, lembrando de sua trajetória como apresentador, e agradeceu também ao apresentador Fausto Silva, de quem é amigo pessoal. “Eu estou com ele e ele está comigo”, disse.

O júri e os concorrentes também se emocionaram com a despedida.

Na próxima semana, o apresentador Luciano Huck assume os domingos da TV Globo com a estreia do Domingão com Huck.

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

