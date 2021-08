SP registra a menor média diária de novas internações por covid-19

Por Estadão - Estadão 6

O Estado de São Paulo registrou a menor média diária de novas internações por covid-19 na semana, com 740 hospitalizações por dia, queda de 12% na comparação com a semana anterior, de acordo com dados divulgados pelo governo do Estado neste domingo, 29. No pico da pandemia, no início de março, a média de internações foi de 3.381 por dia.

A média diária de novos óbitos, de 188 na semana, também foi a menor reportada desde o início da pandemia e 20,7% inferior em relação ao registrado na semana anterior.

Os novos casos atingiram média de 5.865 na semana, declínio de 8,4% na comparação com a semana anterior.

Isadora Duarte

Estadao Conteudo

