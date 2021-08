Kanye West lança 'Donda', seu novo álbum de estúdio

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Kanye West lançou seu novo álbum com músicas inéditas, Donda, em plataformas digitais como YouTube e Spotify neste domingo, 29.

Continua depois da publicidade

Ao todo, são 27 faixas, e algumas contam com participações especiais como Jay-Z, Ariana Grande e DaBaby, além de diversos samples, como da conhecida Heaven and Hell is on Earth da 20th Century Steel Band em Heaven and Hell.

Músicas como Jail, Ok Ok, Junya e Jesus Lord têm uma segunda versão, identificadas como “pt 2” no próprio álbum. O nome do disco é uma homenagem à sua mãe, Donda West, que morreu aos 58 anos após complicações de cirurgia plástica, em 2007.

Advertisement

Na noite de quinta-feira, 22, Kanye West já havia promovido uma sessão de audição de Donda no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. Outras chegaram a ser feitas como divulgação, assim como a passagem de carros de som em algumas localidades, entre outros eventos.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].