Disputa do título? Sylvinho diz que Corinthians tem de pensar apenas jogo a jogo

Três vitórias seguidas, equipe fixada na sexta colocação do Brasileirão e ganhando reforços. Mesmo com um bom momento há tempos não vivido pelo Corinthians, o técnico Sylvinho mantém a humildade e evita fazer grandes prognósticos. Enquanto alguns torcedores já mostram euforia e veem o time brigando pelo título, o treinador se esquiva do assunto e fala em pensar “resultado a resultado.”, nem co0mentando sobre possível vaga na Copa Libertadores de 2022.

Sylvinho não quer saber de iludir os corintianos. Sabe que uma disputa com Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo no momento é impossível e apenas quer manter a regularidade da equipe para terminar no bloco de cima da tabela.

Nem mesmo com Giuliano e Renato Augusto ganhando ritmo, com Roger Guedes contratado e Willian muito perto, Sylvinho mostra euforia. Bastante criticado em alguns momentos, ele não se deixa levar pelas três vitórias seguidas. E a série pode aumentar com três jogos contra equipes menores em sequência: Juventude, Atlético-GO e América-MG.

“Temos e vamos em construção. Estamos bem alinhados com a diretoria, nós vamos de resultado em resultado, é um campeonato difícil, complicado”, afirmou o treinador após o 1 a 0 sobre o Grêmio. “Satisfeito por mais um fim de semana e poder dar alegria ao nosso imenso torcedor corintiano, que queria e busca se alegrar, como todos nós nos alegramos, com três vitórias seguidas. Já fazia um tempo que não conseguíamos, mas é isso, um campeonato duro e a vitória veio em meio a um jogo complicado, difícil e, no detalhe, conseguimos. Bom para nós e para o torcedor.”

O técnico evita pensar a longo prazo, mas não esconde a satisfação com mais um bom desempenho defensivo do time. O Corinthians vem sofrendo poucos gols e João Victor arranca elogios de Sylvinho.

“O João é um jogador que tem crescido bastante, de muita qualidade, é jovem, está construindo, é a possibilidade que temos visto de trabalho desde o princípio, de jovens talentos que estão maturando”, ponderou. “Aproveito para falar do sistema defensivo. Nosso melhor jogador defensivo é o nosso sistema. Existem ações isoladas, o João fez mais um jogo muito bom, essa parceria dele ao lado do Gil tem facilitado bastante, é um cara de conquistas, se posiciona bem. São atletas que estão sendo colocados e fico feliz, pois já fui um desses jovens. E sei que eles estão felizes também.”

Satisfeito com a defesa e empolgado com a chegada de Roger Guedes. “É um atleta de extrema capacidade, que vem qualificar ainda mais nosso grupo, que vem ajudar nessa próxima etapa que nós temos, quase virando o turno”, tece elogios, Sylvinho. “Vamos avaliar durante a semana, a construção, um atleta que tem uma certa inatividade, mas é um atleta saudável, jovem e vamos trabalhar com todos os departamentos. O atleta tem sinalizado muito desejo de vestir a camisa do Corinthians, e isso é muito bom. Esse grupo tem recebido esses atletas que estão chegando com muita alegria, qualificando o grupo.”

