Furacão Nora ganha força no México e avança em direção ao Golfo da Califórnia

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

O furacão Nora se intensificou neste sábado, 28, no Pacífico, próximo à costa mexicana, causando chuvas torrenciais nos Estados de Jalisco, Colima e Michoacán, informaram o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos e autoridades mexicanas.

Continua depois da publicidade

Nora, que se tornou categoria 1 na escala Saffir-Simpson (de 5), se fortaleceu um pouco mais quando seu olho se formou na frente de Jalisco, informou o NHC em seu último relatório. De acordo com projeções, ele deve se aproximar do Golfo da Califórnia entre domingo e segunda-feira. No final de semana passado, o furacão Grace atingiu o Estado de Veracruz e deixou ao menos 11 mortos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].