Polícia peruana revista sede do partido de Pedro Castillo

Promotores peruanos e a polícia revistaram os escritórios do partido de esquerda Peru Livre neste sábado em uma investigação sobre o financiamento da campanha eleitoral que levou Pedro Castillo à presidência. As buscas aconteceram em sete imóveis, incluindo a casa do líder do partido, Vladimir Cerrón. As buscas fazem parte de uma investigação preliminar contra o Peru Livre por suposta lavagem de dinheiro, em caso que inclui o novo chefe de gabinete de Castillo, Guido Bellido.

