Marcos Mion comandará programa de variedades no Multishow

Marcos Mion comandará duas atrações no Multishow em 2022. O ex-apresentador da Record TV> foi contratado para substituir Luciano Huck no Caldeirão, na TV Globo, a partir do próximo dia 4. Um dos programas no Multishow será o reality show O Túnel do Amor, sobre relacionamentos amorosos. A outra atração será de variedades, de acordo com informações da colunista do jornal O Globo Patrícia Kogut. Além de ser ao vivo, Marcos Mion terá como prioridade a interação com o espectador. Nesta sexta-feira, dia 27, no Instagram, ele publicou uma foto no estúdio do Caldeirão, na primeira gravação que fará do programa. “Feliz!”, escreveu na legenda da foto em que aparece rindo.

