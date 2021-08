Reino Unido anuncia o fim da retirada de seus militares do Afeganistão

Por Estadão - Estadão 7

O Ministério da Defesa do Reino Unido informou neste sábado, dia 28, em publicação no Twitter, que o último voo com membros das Forças Armadas do país deixou Cabul hoje. Os Estados Unidos continuam com as operações para retirar suas forças e também colaboradores. “Para todos aqueles que serviram de modo tão bravo, sob enorme pressão e condições horrendas para retirar em segurança os mais vulneráveis dos civis: obrigado”, afirma o Ministério da Defesa britânico na publicação.

