Com gols argentinos, Inter de Milão derrota Verona de virada no Italiano

Atual campeã italiana, a Inter de Milão entrou em campo pela segunda vez na atual edição do campeonato nacional, nesta sexta-feira. E novamente não decepcionou. Com gols argentinos, obteve forte virada sobre o Verona e venceu por 3 a 1, fora de casa. A partida marcou a brilhante estreia de Joaquin Correa, com dois gols logo em seu primeiro jogo.

Favorita ao bicampeonato, a Inter soma seis pontos em dois jogos, com aproveitamento de 100%. Para sustentar este status, o time precisou superar um pequeno susto em Verona. Um erro bobo na saída de bola, quase na entrada da área, custou o gol de Ivan Ilic, aos 15 minutos de jogo.

A reação só veio no segundo tempo, com atuação inspirada da dupla argentina, formada por Lautaro Martínez e Correa. O primeiro empatou, de cabeça, logo aos dois minutos da etapa final, após levantamento na área. Depois disso, só deu o atacante compatriota de 27 anos, recém-contratado pela equipe de Milão.

Ele entrou em campo somente aos 29 minutos do segundo tempo. Mas foi o suficiente para mudar totalmente a cara e o placar do jogo. Aos 38, Matteo Darmian cruzou da direita e Correa, de cabeça, achou o ângulo, sem chances para o goleiro Lorenzo Montipo. Não bastasse a virada, o argentino ainda anotou o terceiro gol, aos 49 minutos.

Mais cedo, pela abertura da segunda rodada, a Udinese aplicou 3 a 0 no Venezia, em casa. Ignacio Pussetto, Gerard Deulofeu e Nahuel Molina marcaram os gols dos anfitriões, que haviam empatado por 2 a 2 com a Juventus, em casa, na rodada de abertura do campeonato, no fim de semana passado.

