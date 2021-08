De volta após 12 anos, Cristiano Ronaldo assina contrato com o Manchester United

Por Estadão - Estadão 5

Livre para negociar com outros clubes depois que revelou que não queria mais continuar na Juventus, o craque português Cristiano Ronaldo está de volta ao Manchester United. O anúncio, nas redes sociais, foi feito nesta sexta-feira. Ele chegou a ser especulado no Paris Saint-Germain e provocou rumores de que havia acertado verbalmente com o Manchester City, mas seu destino é o mesmo de onde saiu em 2009 para se transferir ao Real Madrid: a cidade de Manchester.

Cristiano Ronaldo retorna para onde começou a construir a sua trajetória de sucesso internacional. Foi pelo Manchester United, na temporada 2007-2008, que ele conquistou pela primeira vez o título da Liga dos Campeões da Europa e o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa.

Seu desafio agora será recolocar o Manchester United entre os principais clubes do mundo. O time inglês não vence a Liga dos Campeões desde a sua saída e seu último título do Campeonato Inglês foi em 2012-2013. A conquista recente mais significativa foi a Liga Europa da temporada 2016-2017 – na última edição desta competição continental, foi vice ao perder na final para o Villarreal, da Espanha.

Cristiano Ronaldo deixou a Juventus depois de três temporadas, período no qual conquistou dois títulos do Campeonato Italiano, da Copa da Itália e da Supercopa da Itália. Ele se despediu dos companheiros de elenco nesta sexta-feira. Na entrevista coletiva, o técnico Massimiliano Allegri disse que o jogador “não tinha mais a intenção de ficar”.

Revelado pelo Sporting Lisboa, Cristiano Ronaldo chegou ao Manchester United aos 18 anos, na temporada 2003-2004. Saiu seis anos depois já consagrado como um dos grandes nomes do futebol mundial, com nove títulos conquistados, incluindo três edições do Campeonato Inglês, além da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes da Fifa de 2008.

No Real Madrid, o português teve ainda mais sucesso internacional com mais quatro título da Liga dos Campeões e outras quatro eleições de melhor do mundo, entre 2013 e 2017. Trocou o clube espanhol pela Juventus em 2018 sendo não apenas o ídolo máximo da atual geração de torcedores como maior artilheiro da história do Real, com 450 gols em nove temporadas.

