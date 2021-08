Melo e Kubot perdem e estão eliminados na semifinal em Winston-Salem

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O mineiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot perderam a semifinal do ATP 250 de Winston-Salem, nesta quinta-feira, no Wake Forest Tennis Complex, na Carolina do Norte (EUA), para o croata Ivan Dodig e o norte-americano Austin Krajicek, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h18.

Continua depois da publicidade

Campeões do torneio em 2019, Melo e Kubot seguem para Nova York, onde a partir de segunda-feira será disputado o US Open, último Grand Slam do ano.

No primeiro set, com um único break, no oitavo game, os adversários venceram por 6/3. Melo e Kubot quebraram na frente na segunda parcial, abrindo 3 a 1. Mas, Dodig e Krajicek devolveram em seguida. E, com mais um break, no sétimo game, fizeram 4/3, mantendo a vantagem e fechando em 6/4.

Advertisement

No ranking mundial individual de duplas divulgado na segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo está em 20º lugar, com 4.835 pontos. Kubot aparece na 19ª colocação, com 4.880.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].