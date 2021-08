Nunes Marques vota para manter autonomia do BC; placar é de 3 a 1 favorável à lei

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para manter a lei que conferiu maior autonomia ao Banco Central, formando o terceiro voto favorável à legislação sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em fevereiro. Até agora, somente o relator, ministro Ricardo Lewandowski, se posicionou para derrubar o texto.

Continua depois da publicidade

Diferentemente de Lewandowski, para quem a autonomia do BC só poderia ter sido conferida por um projeto de lei enviado pelo presidente da República, Nunes Marques entendeu que a matéria pode ser proposta pelo Congresso – como foi no caso. “O conteúdo da lei não se identifica com matérias de competência privativa do presidente”, disse Nunes Marques.

O ministro ainda decidiu se manifestar sobre o mérito da independência conferida à autoridade monetária, medida que, em sua avaliação, é saudável para o desenvolvimento sustentável da economia de um país. “A autonomia é analisada internacionalmente como fator essencial”, disse.

Advertisement

“Diversas democracias ocidentais reconhecem a importância de autonomia da instituição”, continuou Nunes Marques, para quem a falta de autonomia do BC oferece risco de influências políticas não desejadas na política monetária.

Continua depois da publicidade

“A lei complementar instrumentaliza uma decisão política que reconhece na inflação um mal a ser combatido”, disse Nunes Marques.

Amanda Pupo

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].