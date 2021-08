Monumento em homenagem ao descobrimento do Brasil é incendiado no Rio

Por Estadão - Estadão 13

Um monumento em homenagem ao descobrimento do Brasil, instalado na Glória, zona sul do Rio, foi incendiado na madrugada da última terça-feira, 24. A Polícia Civil tenta descobrir os responsáveis pelo ato de vandalismo. Imagens que circulam nas redes sociais atribuem o ato a movimentos contrários à adoção do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que estava na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quarta-feira, 25. Pelo menos a base da obra foi atingida pelas chamas, que deixaram marcas pretas.

O monumento, intitulado Descobrimento do Brasil, foi inaugurado em 1900, em homenagem aos 400 anos da chegada dos portugueses ao País. A obra tem um pedestal de granito e estátuas de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha e frei Henrique de Coimbra, em bronze. Ela foi criada pelo escultor Rodolfo Bernardelli e produzida na oficina Thiebaut, em Paris.

A Secretaria Municipal de Conservação do Rio informou ter registrado a ocorrência na Polícia Civil. A Gerência de Monumentos e Chafarizes, vinculada à pasta, iniciou um trabalho de limpeza e está avaliando os danos causados pelo fogo.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 9ª DP (Catete) e investigadores buscam imagens e testemunhas que ajudem a identificar o autor do incêndio.

Fábio Grellet

Estadao Conteudo

