Hérnia de disco: entenda as causas e os cuidados

Capaz de provocar fortes dores, a hérnia de disco exige acompanhamento médico especializado para o diagnóstico e, com isso, a indicação do melhor tratamento. O problema, aliás, possui diversos sintomas. Entre eles estão os formigamentos, que podem passar para diversas partes do corpo.

Tudo dependerá do lugar mais afetado. Se a hérnia de disco estiver concentrada na coluna cervical, é comum o paciente sentir dores no pescoço, braços e ombros.

Por sua vez, a hérnia de disco na região lombar costuma apresentar dores na parte de trás das pernas, atingindo também o ciático. É possível também apresentar sensibilidade no local afetado.

Causas

A hérnia de disco apresenta algumas possíveis causas. Uma predisposição genética, por exemplo, pode causar degeneração. Apesar disso, fatores externos e comportamentais são os mais comuns. Levantar excesso de peso e dirigir por longos períodos estão entre os fatores.

Tratamento

Para o diagnóstico, é fundamental contar com um médico especializado. Com a ajuda de exames, o profissional conseguirá fazer a avaliação correta e, com isso, indicar o melhor tratamento para cada caso.

Medicamentos para aliviar as dores e fisioterapia estão entre as opções. Em alguns casos, é possível até mesmo a indicação do processo cirúrgico. A prevenção se faz também muito necessária. Entre os cuidados, a prática de atividade física. Antes de iniciar a prática esportiva, porém, consulte um médico.

