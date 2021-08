Susana Vieira completa 79 anos e surpreende com vídeo nas redes sociais

Por Estadão - Estadão 5

A atriz completou 79 anos de idade na segunda, 23, e resolveu prestar uma homenagem para todos aqueles que lembraram da data e enviaram mensagens a ela. “Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras, não sei dizer…”, iniciou Susana Vieira, ao cantar em um vídeo que publicou no Instagram na terça-feira, 24.

“Estou fazendo esse vídeo, meus amores, para agradecer por todas as homenagens que eu recebi através do Instagram, do Story, dessa mídia aí, através desse celular, de todos os meus amigos artistas famosos, conhecidíssimos”, disse.

A atriz passou o aniversário ao lado dos filhos, noras e netos. “Nos abraçamos, sim, nos abraçamos porque Deus tem que estar vendo: ‘uma mãe tem que abraçar um filho’. Mas eu quero dizer para vocês que o que vocês me deram ficará para sempre no meu coração porque cada um de vocês parou o dia e botou uma foto, um trecho de uma novela, uma dedicatória, um coração… Isso tudo vocês não podem imaginar como me fez bem”, ressaltou.

Suzana Vieira ressaltou: “Eu vou ser sincera: ‘esqueci que eu era Susana Vieira!’ Porque cada vez que eu abria era um nome. Eu dizia: ‘o que é isso?’ Meu Deus! Gloria Pires, Sabrina Sato, Márcio Garcia… Gente, vocês todos postaram. Vocês me amam! Eu agradeço cada um. Fiz uma lista porque não posso deixar passar… Porque cada um de vocês fez a minha festa”.

Na legenda da imagem, o crédito foi todo do rei Roberto Carlos. “Day After! Gratidão @robertocarlosoficial obrigada pela mensagem. Você sempre foi o meu Amor”.

Assista ao vídeo:

