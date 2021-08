Após saída de Roger Machado, Fluminense anuncia efetivação de Marcão como técnico

Por Estadão - Estadão 4

Horas após comunicar a saída de Roger Machado, definida em razão da eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores, o Fluminense anunciou na tarde deste sábado a efetivação do auxiliar Marcão como novo treinador para o restante da temporada. Com isso, o ex-volante de 49 anos, que já trabalhou com os jogadores durante o treinamento deste sábado, assume oficialmente o comando do time pela terceira vez em três anos.

Assim que Roger Machado foi demitido, Marcão foi colocado como técnico interino, mas uma nova reunião feita pela diretoria definiu que a melhor opção para o momento seria deixá-lo no comando de forma permanente. Os dirigentes decidiram apostar no agora ex-auxiliar por causa dos bons trabalhos feitos por ele nas duas efetivações anteriores.

Na temporada passada, o treinador substituiu Odair Hellmann, transferido para o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e conseguiu a classificação para a Libertadores. Um ano antes, em 2019, assumiu o comando após a demissão de Oswaldo de Oliveira e ajudou o time tricolor a escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“A diretoria efetivou o nome de Marcão com base nos objetivos alcançados pelo treinador em suas recentes passagens no comando do time. Em 2019, ele ajudou a equipe a escapar do rebaixamento e ainda a chegar à Copa Sul-Americana. Em 2020, assumiu após a saída de Odair Hellmann. Não só manteve o bom nível do trabalho anterior como ainda conseguiu melhorar a performance do time, com aproveitamento de 59,5%”, disse o comunicado oficial do Fluminense.

A estreia de Marcão não será nada fácil, já que o adversário será o Atlético-MG, líder do Brasileirão com 37 pontos. Os dois times se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 20 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 17.ª rodada.

Em 15.º lugar, o Fluminense tem 17 pontos e briga contra o rebaixamento. Depois do encontro no início da semana, o time carioca volta a enfrentar o Atlético-MG na quinta-feira, dessa vez no estádio do Engenhão, também, no Rio de Janeiro, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

