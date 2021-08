Gabriel Jesus brilha como 'garçom' em goleada do Manchester City sobre Norwich

Por Estadão - Estadão 8

A primeira vitória do campeão Manchester City na nova temporada do Campeonato Inglês veio com a assinatura de Gabriel Jesus. Uma das apostas de Pep Guardiola diante do Norwich, o brasileiro não decepcionou. Mesmo sem balançar as redes, o atacante foi eleito o melhor em campo na goleada por 5 a 0, para delírio dos 55 mil torcedores presentes ao Etihad Stadium. Não fez o dele, mas deu passes para três gols, além de aparecer bem na frente.

O anúncio da escolha de Gabriel Jesus como o melhor foi comemorado da mesma maneira que os gols. Os torcedores do Citizen aplaudiram de pé e reconheceram a apresentação do camisa 9 do clube e da seleção brasileira, que tinha perdido a posição e o prestígio nos últimos jogos da reta final da temporada passada.

Depois de derrota por 1 a 0 para o Tottenham, na estreia, o City mostrou que segue forte ao não dar chances para o Norwich, campeão da Divisão de acesso. Repetiu os 5 a 0 do último encontro entre ambos no Etihad Stadium.

O “show” do brasileiro começou com somente seis minutos. Rodri lançou para Gabriel Jesus, aberto na direita. Ele bateu forte para dentro da área, o zagueiro tentou cortar, a bola bateu no goleiro Krul e entrou. Apenas do gol ter sido considerado contra, os jogadores do City festejaram com o camisa 9. Com poucos minutos o placar já estava aberto.

Gabriel Jesus, logo depois, serviu Ferran Torres para a marcação do segundo gol. O lance acabou impugnado pelo VAR após uma falta de Bernardo no início da jogada. Mesmo não valendo, a jogada mostrou que o brasileiro estava ligado para mostrar a Guardiola que pode ser titular após fechar a temporada passada na reserva.

Aos 21, mais uma jogada de Gabriel Jesus e novo gol do City. Ele recebeu na linha de fundo e cruzou para Grealish, sem querer, fazer o segundo. O reforço milionário viu a bola bater em seu joelho esquerdo e entrar. Seu primeiro gol no novo clube.

Depois de dois passes para gol, Gabriel Jesus queria anotar o seu. Aos 9 do segundo tempo, já com novo marcador para tentar pará-lo, ele driblou o defensor e bateu raspando. A torcida aplaudiu de pé o lance. Teria outra chance logo a seguir, mas novamente erraria o alvo.

O brasileiro apenas observou a bola sobrar para Laporte fazer o terceiro após cobrança de escanteio. Depois, ampliou seu dia de garçom com novo passe da linha de fundo, desta vez para Sterling transformar a vitória em goleada. O atacante inglês começou no banco para Guardiola avaliar justamente o brasileiro. Mahrez, também vindo da reserva, fechou a ótima vitória.

Em outros jogos deste sábado, o Aston Villa fez 2 a 0 no Newcastle, Crystal Palace e Bradford ficaram no 0 a 0 e Leeds United e Everton empataram por 2 a 2.

