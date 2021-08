Inscrito no BID, meia Augusto Galván já pode estrear pelo Santos

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o meia Augusto Galván já pode estrear com a camisa do Santos. O contrato de empréstimo do reforço foi regularizado no BID nesta sexta-feira, formalizando junto à CBF seu vínculo de empréstimo até junho de 2022 – o jogador pertence ao Real Madrid.

Continua depois da publicidade

Com a inscrição, Galván já pode se tornar opção ao técnico Fernando Diniz para o jogo deste domingo, contra o Internacional, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Brasileirão. Para a posição do reforço, o treinador tem contado com Gabriel Pirani e o volante Carlos Sánchez, atuando improvisado como armador.

Natural de Ribeirão Preto, Galván foi revelado na base do rival São Paulo. E saiu cedo do Brasil. Aos 17, foi para o futebol espanhol, no ano de 2017. Não chegou a atuar pelo time principal do Real, mas defendeu o time B, o chamado Real Madrid Castilla. Também passou por CD Leonesa e Las Rozas, ambos das divisões inferior do futebol da Espanha.

Advertisement

O reforço se enquadra nas limitações financeiras imposta pela diretoria do clube em razão da crise vivida pelo Santos nos últimos anos.

Continua depois da publicidade

Augusto é a sétima contratação da gestão do presidente Andres Rueda no Santos. Os reforços anteriores foram o lateral-esquerdo Moraes, o meia-atacante Marcos Guilherme, o zagueiro Danilo Boza, o meia Vinícius Zanocelo, o volante Camacho e o meia-atacante Matías Lacava, este para a equipe sub-23.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].