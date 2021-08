Palmeiras e Atlético-MG abrem as semifinais da Libertadores no dia 21 de setembro

Por Estadão - Estadão 4

A Conmebol definiu nesta sexta-feira as datas e horários das semifinais da Libertadores depois que todos os classificados foram conhecidos. Palmeiras e Atlético-MG vão abrir os duelos por uma vaga à final. Flamengo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam no dia seguinte.

Palmeiras e Atlético-MG medem forças em 21 de setembro, uma terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. A volta será uma semana depois, dia 28, no Mineirão, em Belo Horizonte. Para chegar a essa fase, a equipe paulista eliminou Libertad e São Paulo. O time mineiro, que deixou pelo caminho Boca Juniors e River Plate, fez a melhor campanha da fase de grupos e por isso tem a vantagem de decidir em casa.

No dia 22, uma quarta-feira, também às 21h30, o Flamengo encara o Barcelona de Guayaquil no Mané Garrincha, em Brasília. O segundo duelo será no dia 29, no estádio Monumental, em Guayaquil.

O time rubro-negro passou por Defensa Y Justicia e Olimpia, enquanto que o adversário equatoriano, “intruso” na semifinal quase composta inteiramente por clubes brasileiros, superou Velez Sarsfield e o Fluminense, impedindo que houvesse um Fla-Flu inédito. Os vencedores de cada uma das semifinais se encontram na grande decisão no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, marcada para o dia 27 de novembro, em jogo único.

Atlético e Flamengo jogaram as quartas com a presença de público. A equipe Mineira foi apoiada por cerca de 17 mil torcedores no Mineirão, mas o protocolo sanitário não foi respeitado, com aglomeração dentro e fora do estádio e diversos torcedores sem máscara. O prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do clube, Alexandre Kalil, admitiu que o evento “não passou no teste” e que pode rever sua decisão de permitir a entrada dos torcedores.

Como no Rio de Janeiro ainda não foi liberada a presença de público nos estádios, o Flamengo transferiu seus dois últimos jogos da Libertadores para o Mané Garrincha, em Brasília, onde também jogará a semifinal. As autoridades do Distrito Federal permitiram a abertura dos portões nas arenas.

Já o Palmeiras avisou que respeitará a decisão do governo de São Paulo de liberar público apenas a partir do dia 1º de novembro e irá jogar no Allianz Parque sem o apoio de seu torcedor, descartando a possibilidade de alterar a partida para outro Estado. No Equador, ainda não existe uma definição. É provável que o Barcelona também com os portões fechados.

Estadao Conteudo

