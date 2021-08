Xavier vibra com trabalho no Corinthians e projeta duelo contra o Athletico-PR

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O empate no clássico com o Santos, há cerca de 15 dias, e a vitória sobre o Ceará, no último domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo, trouxeram um pouco mais de tranquilidade ao Corinthians no Campeonato Brasileiro, que se distanciou dos times que ocupam a zona de rebaixamento e ficou mais perto do que lutam por vagas em competições sul-americanas. Para o volante Xavier, esses bons resultados e a semana cheia de treinamentos foi ótima para o elenco.

Continua depois da publicidade

Um dos talentos formados na base alvinegra, ele vive sua segunda temporada consecutiva ajudando dentro de campo o Corinthians. E faz questão de elogiar o grupo. “A gente sabia que precisava jogar nosso jogo para vencer o Ceará. Fizemos isso e somamos três pontos importantes. A semana agora vem sendo ótima. Temos um grupo muito fera, que trabalha muito todos os dias, que busca essa evolução. A comissão vem trabalhando muito por essa nossa evolução dentro da competição e estamos buscando”, afirmou o jogador, que já soma 33 jogos pelo profissional.

O próximo adversário do Corinthians está colado na tabela de classificação. Enquanto a equipe paulista está na 11.ª colocação com 21 pontos, o Athletico-PR é o sexto com 23. Xavier projeta o “duelo complicado” para o time, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 17.ª rodada.

Advertisement

“Já estamos acostumados com o nível da competição. Não tem nunca jogo fácil e sabemos disso. Por isso trabalhamos muito essa semana, é duelo complicado, fora de casa. Temos o Athletico que tem um grande time, rápido, organizado. Eles vem fazendo um grande ano e não é à toa. Vamos nos dedicar ao máximo pois queremos vencer e continuar subindo na tabela”, finalizou o volante.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].