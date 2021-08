Bolsas da Europa fecham em em alta e recuperam parte das perdas da semana

Por Estadão - Estadão 8

Os principais índices acionários europeus fecharam em alta, nesta sexta-feira, 20, tendo recuperado parte das perdas registradas ao longo da semana. O avanço ocorre apesar da disseminação da variante delta e de dados fracos na região, apoiado em resultados positivos de empresas locais e na esteira dos ganhos em Nova York. A exceção ficou por conta da Bolsa de Milão, que registrou pequena variação negativa nesta sessão.

O índice pan-europeu Stoxx 600 avançou 0,33%, a 468,80 pontos. Na semana, porém, recuou 1,48%. O analista-chefe da CMC Markets, Michael Hewson, afirma que o mercado não deve ignorar a pequena mudança no sentimento de otimismo visto nesta semana em relação à recuperação econômica. “(…) uma combinação dos ventos contrários promovidos pelas infecções crescentes da cepa delta (do coronavírus), problemas na cadeia de oferta e uma desaceleração auto-induzida na China significa que provavelmente vimos o pico da recuperação, pouco mais de uma semana desde que estávamos registrando recordes”, observa o analista.

Em Londres, o FTSE 100 teve alta de 0,41%, a 7.087,90 pontos, no dia, mas recuou 1,81% na semana. A principal alta do índice nesta sessão foi da JD Sports (+2,87%), provavelmente impulsionado pelo resultado positivo no segundo trimestre da Foot Locker, seu “parceiro” de setor nos EUA, observa Hewson. Ainda na bolsa londrina, as ações do Marks and Spencer Group subiram 14,09%, após a empresa elevar sua perspectiva de lucro. É a primeira vez no século que isto ocorre, de acordo com o Financial Times.

Hoje, o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) do Reino Unido informou que as vendas no varejo caíram 2,5% em julho ante junho no país. A leitura frustrou a expectativa de estabilidade de analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal. Na visão do ING, a queda não pode ser atribuída à rápida disseminação da cepa delta, mas sim como um marco de “correção” após um impulso inicial com a reabertura das lojas. Além disso, a retomada do setor de serviços pressionou o de bens, dizem os analistas do banco holandês.

O DAX, em Frankfurt, avançou 0,27% hoje, a 15.808,04, porém teve queda semanal de 1,06%. O principal ganho, hoje, foi da Infineon (+2.55%). O chefe-executivo da companhia, Reinhard Ploss, disse à Reuters que espera elevar os preços dos semicondutores, devido ao aumento dos custos.

Na Alemanha, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 1,9% em julho em comparação ao mês anterior, informou a Destatis, agência oficial de estatísticas do país. O indicador acelerou em relação ao dado de junho.

Em Paris, o CAC 40 teve alta diária de 0,31%, a 6.626,11, mas despencou 3,91% na semana. Enquanto em Milão, o FTSE MIB caiu 0,04% hoje, a 25.918,27, e 2,76% na semana. Nas praças ibéricas, o Ibex 35 subiu 0,15% no dia, a 8.915,30, mas caiu 0,93% na semana. Já o PSI 20 avançou 0,63% nesta sessão, a 5.337,14, e foi o único com alta semanal, de 2,22%.

