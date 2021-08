Coutinho não joga em Bilbao, mas Koeman diz que meia pode ser o 10 do Barcelona

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

O Barcelona segue buscando um substituto para Lionel Messi, que se transferiu ao Paris Saint-Germain, e a solução, para o técnico holandês Ronald Koeman, pode estar no próprio elenco. Uma das apostas é o meia brasileiro Philippe Coutinho, que se recupera de uma lesão no joelho e não participará da partida contra o Athletic Bilbao, em Bilbao, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Continua depois da publicidade

Antes do jogo na região do País Basco, Koeman comentou na entrevista coletiva sobre o futuro do brasileiro no Barcelona. “Philippe Coutinho está fora porque acho que precisa de mais uma semana para treinar com o grupo antes de ser convocado. Conto com ele porque é um grande jogador. Pode ser importante para o Barça. Ele começou a jogar no ano passado, depois ficou lesionado. É verdade que conto com Coutinho para esta temporada”, garantiu o técnico do Barcelona.

O brasileiro deve assumir a camisa 10, que ficou vaga após a saída de Lionel Messi. “O Coutinho sabe jogar em várias posições. Pode entrar pela esquerda. Perdemos gols com o Messi e temos de os procurar em outros (jogadores). Philippe é um deles”, afirmou Koeman.

Advertisement

A camisa 10 do Barcelona tem sido sinônimo de sucesso já há algum tempo. Lionel Messi – maior jogador da história do clube – vestiu o número pelos últimos 13 anos e, antes do craque argentino, Ronaldinho Gaúcho era o detentor da camisa. Na história, outros grandes craques também já utilizaram o número como Rivaldo e Diego Maradona.

Continua depois da publicidade

O técnico holandês também afirmou que o zagueiro francês Samuel Umtiti e o meia bósnio Miralem Pjanic devem sair do clube na atual temporada para diminuir a folha salarial.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: atendi[email protected].