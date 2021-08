Stefani vence mais uma em Cincinnati e faz 4ª semifinal seguida na temporada

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Luisa Stefani segue em ótima fase na temporada. A medalhista olímpica garantiu vaga em sua quarta semifinal seguida na temporada ao vencer mais uma nesta quinta-feira, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, no WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Elas superaram as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara, cabeças de chave número três, por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Continua depois da publicidade

Na luta por uma vaga na final, brasileira e canadense devem ter um desafio mais complicado pela frente. Vão encarar as vencedora do duelo entre as checas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, campeãs olímpicas em Tóquio e também de Roland Garros, e a dupla formada pela experiente americana Bethanie Mattek-Sands e pela polonesa Iga Swiatek, campeã de Roland Garros em 2020 na chave de simples.

A seu favor, Stefani e Dabrowski têm a confiança em alta e as performances de alto nível apresentadas desde a estreia na quadra dura de Cincinnati, preparatório para o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, com início marcado para o dia 30, em Nova York.

Advertisement

Stefani vai fazer sua quarta semifinal seguida, a contar da semi disputada em Tóquio, quando perdeu e ficou fora da final olímpica – mas garantiu a medalha de bronze na disputa do 3º lugar. Depois de competir na capital japonesa, ela foi vice-campeã no WTA 500 de San Jose, nos EUA, e campeã em Montreal, no maior título da sua carreira até agora. Nestes dois torneios na América do Norte, ela jogou com Dabrowski.

Continua depois da publicidade

CHAVES DE SIMPLES – Em duelo entre atual e ex-número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty mostrou força nesta quinta ao arrasar a belarussa Victoria Azarenka com direito a um “pneu”: 6/0 e 6/2. Nas quartas de final, a primeira cabeça de chave vai encarar a checa Barbora Krejcikova, atual campeã de Roland Garros, que avançou ao superar a espanhola Garbiñe Muguruza por 6/1, 6/7 (5/7) e 6/2.

A alemã Angelique Kerber, outra ex-líder do ranking, também foi para as quartas, ao superar a letã Jelena Ostapenko por 4/6, 6/2 e 7/5. Sua adversária ainda não foi definida.

Na chave masculina, não houve surpresas. O russo Daniil Medvedev, primeiro cabeça de chave, bateu o búlgaro Grigor Dimitrov por duplo 6/3. Nas quartas, vai duelar com o espanhol Pablo Carreño Busta, medalha de bronze na Olimpíada. O alemão Alexander Zverev, o russo Andrey Rublev e o francês Benoit Paire também se garantiram nas quartas.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].