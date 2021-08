Luisa Stefani avança e Marcelo Melo cai na estreia em Cincinnati

Por Estadão - Estadão 10

A quarta-feira foi de resultados distintos para os tenistas brasileiros em Cincinnati, nos Estados Unidos. Luisa Stefani venceu mais uma e sustentou a série invicta, enquanto Marcelo Melo se despediu logo na estreia na chave de duplas.

Medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, Stefani segue vivendo grande momento no circuito. Após conquistar seu maior título da carreira em Montreal, no domingo, ela emplacou a sétima vitória consecutiva, com a canadense Gabriela Dabrowski, ao superar a belarrussa Victoria Azarenka e a americana Jessica Pegula por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 10/7.

A segunda vitória da brasileira e da canadense na quadra rápida de Cincinnati garantiu a classificação às quartas de final em outro torneio de nível WTA 1000, como o vencido por elas no Canadá, no fim de semana passado.

Na sequência, elas vão enfrentar as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara, que formam a dupla cabeça de chave número três da competição americana. Stefani e Dabrowski são a sexta parceria pré-classificada da competição. E buscam a terceira semifinal consecutiva no circuito.

Nas duplas masculinas, Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot foram eliminados logo na rodada de abertura, atrasada em razão da chuva que vem atrapalhando a programação do torneio desde segunda-feira.

Os campeões de Wimbledon em 2017 foram superados pelo alemão Tim Puetz e pelo neozelandês Michael Venus por 6/2 e 6/3. Foi a segunda derrota seguida do brasileiro e do polonês, que foram eliminados na segunda rodada em Montreal, na semana passada. Antes, Melo e o neozelandês Marcus Daniell venceram duas partidas em Washington.

Com a queda precoce em Cincinnati, Melo e Kubot perdem a chance de ganhar ritmo e novo entrosamento às vésperas do US Open, quarto e último Grand Slam do ano, marcado para começar no dia 30, em Nova York.

CHAVES DE SIMPLES – No feminino, o dia foi de estreias e vitórias das principais favoritas. A australiana Ashleigh Barty, número 1 do mundo, venceu a britânica Heather Watson por 6/4 e 7/6 (7/3), em seu primeiro jogo no circuito desde o título em Wimbledon – na Olimpíada, ela foi eliminada precocemente.

Outra tenista que decepcionou em Tóquio, a japonesa Naomi Osaka também alcançou as oitavas de final nesta quarta, ao superar a americana Cori Gauff por 4/6, 6/3 e 6/4. Ex-líderes do ranking, a alemã Angelique Kerber, a espanhola Garbiñe Muguruza e a belarussa Victoria Azarenka também venceram, assim como a checa Petra Kvitova, ex-número dois. Já a romena Simona Halep sofreu nova lesão e abandonou o torneio.

No masculino, os destaques foram as vitórias dos russos Daniil Medvedev, principal candidato ao título, e Andrey Rublev. O alemão Alexander Zverev, campeão olímpico em Tóquio, também avançou. Já o escocês Andy Murray foi eliminado pelo polonês Hubert Hurkacz.

