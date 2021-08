Ida de Messi ao PSG impacta redes sociais e cofres do clube com vendas de camisa

Por Estadão - Estadão 14

Nos últimos 17 anos, o futebol brilhante praticado por Lionel Messi agregou fãs de inúmeras nacionalidades para o Barcelona, inclusive no Brasil. Agora, no Paris Saint-Germain, a situação não será diferente envolvendo o camisa 30 do clube francês. Messi nem bem chegou a Paris, ainda não estreou, mas já dá mostra de seu carisma e do poder que sua presença tem para aumentar os negócios. Independentemente da maneira como ocorreu a negociação de sua saída do clube catalão, onde chegou criança e saiu consagrado, o mundo acompanhou o desfecho de seu novo contrato. Onde quer que fosse, levaria consigo os holofotes. O PSG foi rápido e abriu os cofres para tê-lo ao lado de Neymar e Mbappé. E já colhe os primeiros frutos.

A multidão que Messi carrega consigo dá a dimensão de quanto o Campeonato Francês poderá ganhar, e mais ainda o Paris Saint-Germain. E quanto o Espanhol perderá com sua saída, mais até de quando ocorreu a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus. Em apenas uma semana desde o anúncio da transferência de Messi para o Paris, o clube da capital francesa já supera a marca de 120 milhões de euros (cerca de R$ 740 milhões) arrecadados com venda de camisas. No site do PSG, as camisas com o número 30 e o nome do argentino aparecem esgotadas. Por lá, estavam sendo vendidas em torno de 158 euros (cerca de R$ 970). A versão infantil sai por 88 euros e ainda está disponível.

Antes da chegada de Messi, o PSG possuía 38,8 milhões de seguidores no Instagram. O número atual é de quase 48 milhões. Um incremento de 9,1 milhões de perfis que passam a acompanhar o dia a dia do time francês só por causa do argentino. Isso também significa mais dinheiro indiretamente na conta do clube francês. A publicação do acerto de Messi com o PSG em sua página pessoal levou 21,6 milhões de curtidas. É a segunda publicação relacionada ao esporte no Instagram com mais “likes” da história da ferramenta. A primeira também é do jogador, quando ele quebrou o jejum de títulos e ganhou a Copa América no Brasil: 21,8 milhões de “likes” numa única postagem.

No último sábado, dia da apresentação de Messi à torcida parisiense, estavam presentes no Estádio Parque dos Príncipes 46.962 pessoas, de acordo com a direção da Ligue 1, empresa que organiza o torneio francês. O espaço tem capacidade para 48 mil pessoas. As dependências do PSG devem passar a ser ponto turístico ainda mais badalado nos próximos anos.

A tão aguardada estreia de Messi segue como alvo de especulações. A imprensa europeia aponta o dia 29 de agosto como o mais provável. Nessa data, o PSG visita o Reims, às 15h45 (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Francês. Há, porém, o desejo de que o argentino desfile seu futebol pela primeira vez com o uniforme do clube diante de sua torcida, o que aconteceria somente no dia 12 de setembro, diante do Clermont. A estreia na Liga dos Campeões será logo depois, provavelmente dia 15.

Messi deverá receber salário anual de 35 a 40 milhões de euros (cerca R$ 216 milhões e R$ 247 milhões na cotação atual). Apesar das regras de Fair Play Financeiro – que regulam as contas dos times europeus para que não extrapolem seus gastos e explodam em dívidas -, o presidente do time, Nasser Al-Khelaifi, garante ter o aval de todos os departamentos responsáveis para cumprir com o contrato, levando em consideração principalmente os números de arrecadação que prometem se multiplicar até o fim do ano.

