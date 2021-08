Em jogo atrasado, Grêmio vence o Cuiabá fora e respira no Brasileirão

Por Estadão - Estadão 5

Sob forte calor na capital do Mato Grosso, Cuiabá e Grêmio se enfrentaram na noite desta quarta-feira, na Arena Pantanal, em jogo atrasado da quinta rodada do Brasileirão. Quem se deu bem foi o time visitante, que com gol de Borja, de pênalti, venceu por 1 a 0. O resultado faz com que os gaúchos respirem contra a zona de rebaixamento.

Mas, apesar dos três pontos, o Grêmio segue na vice lanterna, agora com 13 pontos e viu a diferença para o próprio Cuiabá, que é o primeiro time fora do Z4, cair para três pontos. Os donos da casa somam 17 pontos e aparecem atualmente na 16.ª colocação.

O primeiro tempo começou bastante movimentado, com o Grêmio tendo mais posse de bola e criando algumas boas chances de abrir o placar. Apesar disso, o gol só foi sair em uma bola parada. Aos 18 minutos, Alisson foi derrubado na área por João Lucas e depois de analisar o VAR, o árbitro marcou pênalti para o time gaúcho. Borja foi para a cobrança e não desperdiçou.

Minutos depois, o próprio atacante teve a chance de ampliar para o Grêmio. Aos 38 minutos, depois de uma boa jogada de Douglas Costa, que levantou na área, Borja cabeceou firme, mas parou em um verdadeiro milagre do goleiro Walter. Na reta final da primeira etapa, o Cuiabá até criou boas chances, mas pecou na hora da finalização.

Na volta do intervalo, o Grêmio diminuiu o ritmo e viu o Cuiabá fazer pressão pelo empate. Logo aos dois minutos, João Lucas cruzou na área e Clayson apareceu livre na área, mas mesmo de frente para o gol, chutou para fora. O camisa 10 teve mais uma chance minutos depois, desta vez em um chute de fora da área que Gabriel Chapecó fez a defesa.

Nos minutos finais, apesar das mudanças que foram feitas em ambos os times, o ritmo da partida caiu bastante. Mas, aos 43 minutos, Clayson quase marcou o gol de empate, em um chute cruzado que explodiu no travessão antes de sair. Após o susto, os gaúchos se fecharam e garantiram a vitória.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 17.ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Grêmio recebe o Bahia, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, às 19h. No domingo, o Cuiabá visita o Palmeiras, no Allianz Parque, às 11h.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 1 GRÊMIO

CUIABÁ – Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir (Uillian Correia), Pepê (Osman), Rafael Gava (Cabrera) e Clayson; Jenison (Elton) e Danilo Gomes (Jonathan Cafu).

Técnico: Jorginho Campos.

GRÊMIO – Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha; Thiago Santos, Maicon (Lucas Silva/Jean Pyerre) e Villasanti; Douglas Costa (Léo Pereira), Borja e Alisson (Luiz Fernando). Técnico: Felipão.

GOL – Borja, de pênalti, aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Léo Simão Holanda (CE)

CARTÕES AMARELOS = João Lucas e Jean Pyerre (Cuiabá). Rafinha, Ruan, Thiago Santos e Vanderson (Grêmio)

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados

LOCAL Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

