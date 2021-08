Biden admite que tropas podem ficar no Afeganistão além do prazo de 31 de agosto

Por Estadão - Estadão 7

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu hoje que tropas americanas poderão ficar no Afeganistão depois do prazo inicialmente colocado de 31 de agosto. Em entrevista à emissora ABC, quando questionado sobre o tema, o democrata afirmou que irá “depender de onde estamos”, e que a retirada dos militares ocorrerá apenas depois que os cidadãos dos EUA no país forem evacuados.

“Se ainda tiverem americanos lá, vamos ficar até que todos sejam retirados”, reforçou Biden. Ao longo da noite, considerações do presidente sobre a saída do Afeganistão foram divulgadas pela ABC. Na visão do democrata, não houve falha na execução das operações, e não havia maneira de realizar uma retirada “sem caos”. “Não consigo imaginar isso acontecendo”, afirmou Biden.

