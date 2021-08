Guarani e Botafogo empatam e ficam fora do G-4 na virada do turno na Série B

Por Estadão - Estadão 5

Guarani e Botafogo entraram em campo nesta quarta-feira com o desejo de terminarem o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro dentro do G-4 da tabela. Mas o empate por 1 a 1, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, acabou frustrando os dois times.

O resultado mantém a diferença entre ambos em apenas um ponto. Sem ganhar há duas partidas, o Guarani tem 30 e aparece em sexto lugar, seguido de perto pelo Botafogo, que vem de dois jogos sem perder.

O primeiro tempo teve o Guarani com mais posse de bole e finalizações, mas quem marcou foi o Botafogo. Aproveitando a marcação alta do adversário, Hugo lançou Rafael Navarro, que invadiu a área e bateu para defesa de Rafael Martins. O rebote sobrou mais uma vez para o atacante, que cortou Carlão e dessa vez não desperdiçou.

O gol fez o Botafogo recuar e explorar o contra-ataque. Em um deles, Marco Antônio quase ampliou. Nos minutos finais, o Guarani esboçou uma pressão e teve duas boas oportunidades com Lucão do Break. Em ambas, o centroavante mandou para fora.

Na volta do segundo tempo, o Guarani buscou o empate logo aos dois minutos em uma jogada bem trabalhada pelo lado direito. Diogo Mateus cruzou e Andrigo cabeceou no canto de Diego Loureiro. O Botafogo sentiu o gol e só melhorou depois das alterações feitas por Enderson Moreira.

Tanto que foi o Botafogo quem esteve mais perto de ganhar. Diego Gonçalves fez Rafael Martins trabalhar em cobrança de falta e depois Rafael Moura perdeu boa chance ao chutar em cima do goleiro bugrino.

O Guarani volta a campo no sábado, contra o Vitória, às 16h30, no Barradão, em Salvador. No domingo, o Botafogo recebe o Vila Nova, às 11 horas, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Os jogos são válidos pela 20ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 x 1 BOTAFOGO

GUARANI – Rafael Martins; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Carão e Bidu; Bruno Silva, Tony (Pedro Acorsi) e Andrigo; Bruno Sávio, Júlio César (Pablo) e Lucão do Break (Maxwell). Técnico: Daniel Paulista.

BOTAFOGO – Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Hugo; Luís Oyama, Barreto (Pedro Castro), Marco Antônio (Warley), Chay (Ênio) e Diego Gonçalves (Matheus Frizzo); Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Rafael Navarro, aos 23 minutos do primeiro tempo. Andrigo, aos dois minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucão do Break, Bruno Silva, Diogo Mateus e Ronaldo Alves (Guarani); Hugo (Botafogo).

ÁRBITRO – Marielson Alves Silva (BA).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

