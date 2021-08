Atual campeão, austríaco Dominic Thiem desiste do US Open e não joga mais em 2021

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O otimismo demonstrado dias atrás pelo tenista austríaco Dominic Thiem, que esperava poder defender o título do US Open conquistado no ano passado, acabou tendo um final nesta quarta-feira, quando o atual número 6 do mundo anunciou a sua desistência do Grand Slam americano, em Nova York, e que só voltará a competir no próximo ano.

Continua depois da publicidade

“Infelizmente eu tive que desistir do US Open e vou perder todo o resto da temporada de 2021. Estou realmente desapontado em não poder defender meu título em Nova York, mas ainda não me recuperei da lesão no punho direito que sofri em junho em Mallorca”, declarou o austríaco em um comunicado oficial divulgado pelas redes sociais.

“Nas últimas seis semanas venho seguindo as orientações médicas, usando uma proteção no punho e fazendo os exercícios para me manter em forma antes de voltar a treinar em quadra. Minha recuperação estava indo bem, mas na semana passada, durante um bate-bola no treino, voltei a sentir dores e fui direto ver os meus médicos”, contou Thiem.

Advertisement

Depois de fazer novos exames, ele teve a má notícia de que o retorno deveria ser adiado. “Meu punho precisa de um pouco mais de tempo para se recuperar. Voltarei a usar uma proteção por mais algumas semanas antes de retomar os exercícios e os treinos com a raquete”, afirmou o tenista de 27 anos.

Continua depois da publicidade

“Foi uma decisão dura de se tomar, mas sabia que era necessária. Quero ter uma longa carreira pela frente e o mais importante agora é não apressar o retorno para não correr riscos. Espero que vocês entendam”, finalizou o austríaco, mais uma baixa de peso nesta reta final de 2021, se juntando ao suíço Roger Federer, que passará por uma terceira operação no joelho direito.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].