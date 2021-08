PIB do Chile no 2º tri avança 1,0% ante 1º tri e 18,1% ante 2º tri de 2020

Por Estadão - Estadão 7

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile registrou alta de 18,1% no segundo trimestre de 2021, na comparação com igual período do ano passado, e avanço de 1,0% ante o primeiro trimestre de 2021, informou nesta quarta-feira o Banco Central do país.

Em relatório, a instituição destaca que o resultado do confronto anual reflete a base de comparação fraca, uma vez que o segundo trimestre de 2020 foi o período que registrou os maiores impactos da pandemia de coronavírus sobre a economia chilena.

Ainda assim, a entidade ainda ressalta que foi observado um “aumento generalizado” na atividade econômica, em especial no setor de serviços, comércio e na indústria manufatureira.

Segundo o BC, o crescimento da produtividade no trimestre passado foi puxada por uma maior demanda interna, que aumentou 31,7% na comparação anual. As exportações líquidas, no entanto, recuaram 3,0% na mesma base de comparação.

