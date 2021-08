Coritiba vence a Ponte Preta em casa e encerra 1º turno da Série B na liderança

Por Estadão - Estadão 5

O Coritiba não fez a melhor das apresentações, mas contou com falhas cruciais do goleiro Ivan para vencer a Ponte Preta, na noite desta terça-feira, por 2 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os dois times abusaram dos erros de passe e tornaram o confronto bem fraco tecnicamente. Melhor para o Coritiba, que conseguiu seus gols em erros do goleiro pontepretano, que viveu uma noite infeliz. Ivan é jovem, já serviu várias vezes a seleção brasileira olímpica, mas ficou nove meses sem jogar devido uma cirurgia no ligamento do pulso direito. Ele voltou ao time nos últimos nove jogos, porém, ainda sem ritmo.

Com a vitória, o time paranaense se reabilitou da derrota para o CSA, por 3 a 0, e de quebra se mantém na liderança isolada, agora com 36 pontos ganhos. O Coritiba não pode ser ultrapassado por ninguém nesta rodada, conquistando, assim, o título simbólico do primeiro turno.

De outro lado, a Ponte Preta, após duas vitórias consecutivas, voltou a perder, ficou com 19 pontos e caiu para o 15.º lugar perdeu uma posição na tabela com a vitória do Cruzeiro sobre o Náutico, por 1 a 0, em Recife (PE).

Num primeiro tempo equilibrado, o Coritiba contou com uma infelicidade do goleiro Ivan para ficar em vantagem no placar. Logo aos oito minutos, o volante Val arriscou de fora da área, a bola foi no meio do gol, mas o goleiro aceitou e teve que buscar a bola no fundo das redes. Ele saltou errado, fora de tempo e de direção.

A Ponte Preta bem que tentou, mas exibiu pouco repertório pelo empate. Aos 19 minutos, Moisés tabelou com Rodrigão, ganhou de Henrique na corrida e finalizou em cima do goleiro Wilson. Na sequência, sem ângulo, ele tentou acertar o gol, mas sem sucesso.

No segundo tempo, os dois times seguiram apresentando um futebol bastante pobre. Só que novamente prevaleceu quem foi mais efetivo com a bola nos pés. Aos 24, após contra-ataque, Waguininho recebeu na entrada da área e finalizou colocado, ampliando a vantagem do

Coritiba no placar. O goleiro Ivan, em noite infeliz, saltou errado.

Com 2 a 0 no placar, o Coritiba apenas administrou a vantagem e viu a Ponte Preta se lançar ao ataque de forma desorganizada, não tendo forças para sequer descontar, mantendo o placar até o apito final da partida.

Pela primeira rodada do returno, o Coritiba volta a campo já na sexta-feira, quando visitará o Avaí, às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Já a Ponte Preta jogará no domingo, quando receberá o Brusque, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 0 PONTE PRETA

CORITIBA – Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; William Farias, Val e Robinho (Guilherme Azevedo); Waguininho (Luizão), Léo Gamalho (Rafinha) e Igor Paixão (Igor). Técnico: Gustavo Morínigo.

PONTE PRETA – Ivan; Felipe Albuquerque (Kevin), Thiago Lopes, Cleylton e Rafael Santos; Marcos Júnior (Léo Naldi), Vini Locatelli e Fessin (Camilo); Niltinho (Iago), Rodrigão (João Veras) e Moisés. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS – Val, aos oito minutos do primeiro tempo. Waguininho, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS – Guilherme Biro (Coritiba); Kevin (Ponte Preta).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

