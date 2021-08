Palmeiras faz 3 a 0 no São Paulo, encerra tabu e vai à semifinal da Libertadores

Por Estadão - Estadão 6

O Palmeiras estava com o São Paulo entalado na garganta. Eram nove jogos sem vencer o adversário e o peso de sempre ter sido eliminado pelo rival na Copa Libertadores em três confrontos na história. Os tabus acabaram com uma vitória incontestável na noite desta terça-feira, no Allianz Parque. Em uma partida irrepreensível, o time alviverde dominou o rival e aplicou um histórico 3 a 0. Dudu marcou seu primeiro gol após seu retorno. Raphael Veiga e Patrick de Paula marcaram os outros dois.

Na próxima fase, o Palmeiras enfrentará quem passar do confronto entre Atlético-MG e River Plate. O time brasileiro venceu o jogo de ida em Buenos Aires por 1 a 0 e a volta acontece nesta quarta, às 21h30, no Mineirão. Ao São Paulo resta agora a Copa do Brasil (a equipe está nas quartas de final) e lutar para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O elenco e a comissão técnica palmeirenses ganharão agora um pouco de descanso das cobranças dos torcedores. A sequência de resultados ruins e a perda da liderança no Brasileirão vinham colocando o trabalho do técnico Abel Ferreira em questão. Apesar dessa desconfiança, o torcedor alviverde compareceu às imediações do Allianz Parque para demonstrar apoio ao time. Houve aglomeração nas ruas e bares que ficam em frente ao estádio. A Polícia Militar apenas observava a multidão reunida – muitos dos palmeirenses sem máscara.

O começo do jogo foi um pouco diferente do que previam os especialistas. Apesar de precisar do resultado, o São Paulo não conseguiu tomar a iniciativa. O Palmeiras adiantou a marcação e pressionava o adversário nos minutos iniciais.

Mas, quando os visitantes tentaram ir ao ataque pela primeira vez, aconteceu o que todos imaginavam. Rony roubou a bola de Arboleda. Zé Rafael arrancou da intermediária para o ataque, deixou Daniel Alves para trás e serviu Raphael Veiga, que mandou uma bomba cruzada e abriu o placar para os donos da casa.

O São Paulo reagiu em seguida e criou ótima oportunidade. Após jogada pela direita, Pablo fez o pivô e rolou para Rodrigo Nestor, que buscou o ângulo, mas chutou por cima. O Palmeiras dava campo e a posse e bola para o adversário e parecia ter a situação sob controle. Em um novo contragolpe, quase ampliou. Rony desviou cruzamento e Volpi fez boa defesa.

O São Paulo voltou com Rojas no lugar de Luan e começou melhor o segundo tempo. Com 12 minutos Pablo perdeu chance incrível. Rigoni fez boa jogada e tocou para o centroavante livre quase na pequena área. Ele quis chutar forte e isolou a oportunidade.

O erro custou bastante caro. Na sequência o Palmeiras foi ao ataque e ampliou após um bombardeio. Wesley chutou para boa defesa de Volpi. Ele mesmo pegou o rebote, girou, reclamou da bola ter batido na mão de Miranda, mas seguiu. A bola foi para o outro lado, Danilo protegeu bem e rolou para Dudu, que bateu firme no ângulo esquerdo do goleiro são-paulino. Foi o gol de número 71 do atacante pelo Palmeiras, o primeiro desde que retornou.

O gol descontrolou o São Paulo que começou a errar a saída de bola. Em um dos vacilos, Patrick de Paula aproveitou e mandou uma bomba de fora da área para marcar o terceiro.

A classificação palmeirense estava praticamente assegurada. E ficou ainda mais próxima depois que Vitor Bueno, que havia acabado de entrar, foi com a sola da chuteira em Gustavo Gómez e recebeu o cartão vermelho. Abel Ferreira colocou em campo então Felipe Melo na vaga de Dudu. Nos minutos finais, o time palmeirense só tocou a bola e esperou o tempo passar. Para sorte dos são-paulinos ainda não havia torcida, pois senão iriam para casa ouvindo “olé”.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 3 x 0 SÃO PAULO

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula) e Raphael Veiga (Piquerez); Dudu (Felipe Melo), Wesley (Gabriel Menino) e Rony (Deyverson). Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Daniel Alves, Arboleda, Miranda e Léo; Rodrigo Nestor (Igor Gomes), Luan (Rojas), Liziero e Gabriel Sara (Vitor Bueno); Rigoni e Pablo (Eder). Técnico: Hernán Crespo.

GOLS – Raphael Veiga, aos 10 minutos do primeiro tempo. Dudu, aos 22, e Patrick de Paula, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Arboleda e Daniel Alves.

CARTÃO VERMELHO – Vitor Bueno.

ÁRBITRO – Wilmar Roldán (COL).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).

João Prata

Estadao Conteudo

