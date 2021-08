Zé Roberto convoca seleção feminina de vôlei para Sul-Americano com 5 novidades

Por Estadão - Estadão 11

A seleção brasileira feminina de vôlei foi convocada nesta terça-feira pelo técnico José Roberto Guimarães. O treinador chamou 14 jogadoras para a disputa do Campeonato Sul-Americano, que será realizado de 15 a 20 de setembro, na Colômbia. Ele manteve a base que foi vice-campeã dos Jogos Olímpicos de Tóquio ao escolher nove das 12 atletas que representaram o Brasil no Japão.

As três ausências em relação à Olimpíada são Fernanda Garay e Camila Brait, que se aposentaram da seleção, e Tandara, suspensa preventivamente por doping. As levantadores Macris e Roberta, a oposta Rosamaria, as centrais Carol Gattaz, Bia e Carol, e as ponteiras Gabi, Natália e Ana Cristina foram novamente convocadas.

São cinco novidades: a central Mayany, a ponteira Kasiely, as líberos Nyeme e Natinha e a oposta Lorenne, que teve participação importante no último ciclo olímpico, mas acabou ficando fora dos Jogos de Tóquio.

As jogadores se apresentam no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira, para dar início às atividades.

A seleção brasileira feminina busca o 22º título sul-americano de sua história. Na última edição da competição, em 2019, o Brasil ganhou o torneio de forma invicta e superou a Colômbia por 3 sets a 0 na decisão. Somente o campeão e o segundo colocado garantem vaga no Mundial de 2022, que será disputado na Holanda e na Polônia.

