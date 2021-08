Bragantino volta a vencer o Rosario Central e está na semifinal da Sul-Americana

Por Estadão - Estadão 11

O Red Bull Bragantino está na semifinal da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, o time paulista venceu o Rosario Central por 1 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelo confronto de volta das quartas de final. Artur, que já havia feito três gols no primeiro jogo, brilhou novamente e garantiu o triunfo do time do interior paulista. Foi um golaço, num chute do meio de campo, por cobertura, aos 48 minutos do segundo tempo.

Como havia vencido o confronto de ida, na Argentina, por 4 a 3, o Red Bull Bragantino entrou em campo podendo perder por até um gol de diferença para se classificar. Por isso, jogou com o regulamento e segurou a marcação para comemorar a importante e histórica classificação.

O adversário do Red Bull Bragantino nas semifinais sairá do confronto entre Santos e Libertad (PAR), que se enfrentam na quinta-feira, às 21h30, no Paraguai. No primeiro jogo, o time brasileiro venceu por 2 a 1 e por isso jogará por um simples empate no Paraguai para se classificar.

Necessitando da vitória, o Rosario Central não se intimidou e adotou postura ofensiva nos primeiros minutos da partida. Logo aos oito, Vecchio carregou bola e tocou para Marco Rúben, que invadiu a área e finalizou cruzado para as redes. Porém, após revisão do VAR, o gol foi anulado por posição irregular do atacante.

Tímido, o Red Bull Bragantino demorou a equilibrar a partida. Tanto que precisou apostar nos contra-ataques para assustar os argentinos. Aos 21, Artur começou a jogada e Ytalo ajeitou para Cuello, que chutou por cima do travessão, na primeira boa oportunidade em campo.

Ainda assim, o Rosario Central controlou o jogo em seu campo de ataque. O time argentino teve mais posse de bola, só que encontrou dificuldades para passar pela marcação do Red Bull Bragantino. Tanto é que abusou das jogadas aéreas, todas sem sucesso e que não resultaram em oportunidades. Antes do intervalo, porém, o Red Bull Bragantino quase abriu

o placar. Aos 41 minutos, Cuello cruzou na área e Artur cabeceou na trave.

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino seguiu cauteloso, mas também assustou o Rosario Central quando teve oportunidade. Aos 13 minutos, Edimar ganhou da marcação e cruzou na área para Praxedes, que cabeceou em cima do goleiro Broun, que mandou para escanteio.

Só que o Rosario Central precisou sair ainda mais para o ataque, já que precisava da vitória por dois gols de diferença para se classificar. E o primeiro gol quase veio aos 23 minutos, quando Gamba ajeitou para Vecchio e o meia finalizou para boa defesa de Cleiton.

Só que o time paulista se manteve muito bem defensivamente e selou a classificação aos 48 minutos, quando Artur puxou contra-ataque, viu o goleiro Broun adiantado e finalizou por cobertura. Um golaço para carimbar a classificação.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 ROSARIO CENTRAL (ARG)

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar (Luan Cândido); Raul (Jadsom), Lucas Evangelista e Praxedes (Eric Ramires); Artur, Ytalo (Hurtado) e Cuello (Helinho). Técnico: Maurício Barbieri.

ROSARIO CENTRAL (ARG) – Broun; Damián Martínez (Marinelli), Almada, Ávilla e Blanco; Ojeda, Zabala, Vecchio e Luciano Ferreyra; Marco Ruben e Caraglio (Gamba). Técnico: Kily González.

GOL – Artur, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Christian Ferreyra (URU).

CARTÕES AMARELOS Raul, Lucas Evangelista, Praxedes, Artur, Hurtado e Eric Ramires (Red

Bull Bragantino); Broun, Damián Martínez, Ávilla e Zabala (Rosario Central).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

